Ракети «Нептун» і «Вільха-М» – на фінальній стадії випробувань. Чи буде фінансування?

Унікальні українські ракети вже скоро можуть опинитися у військах. У конструкторському бюро «Луч» розповіли журналістам спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії», коли це може статися. Проте аналітики та експерти зауважують: попри амбітні плани, фінансування державних підприємств, які працюють над ракетною програмою для Збройних сил України, заблоковане. Водночас Міноборони заявляє, що всі програми буде збережено.

«Донбас Реалії» вже не раз розповідали, якою важливою для України є ракетна програма. Зокрема, ракета «Вільха-М» з дальністю 120 кілометрів може вражати цілі фактично у будь-якій точці окупованої частини Донбасу. А «Нептун» дозволяє контролювати акваторію Чорного моря і убезпечити торговельні шляхи з Одеси і інших портів.

«Мати зброю, яка може наносити удари по тилах – це один з ключових факторів боєздатності і обороноздатності країни. У нас, ми бачимо, противник що хочеш робить у морі. Якщо ми хочемо контролювати хоч якусь ділянку нашої акваторії, хоча б нашу берегову зону, то, звичайно, противник має знати, що у випадку його агресивних дій у нас є чим відповісти», – розповідає головний редактор видання «Цензор.Нет», військовий експерт Юрій Бутусов.

І хоча два проєкти української ракетної програми – на фінальній стадії розробки, з їхнім фінансуванням у цьому році не все так просто, каже Юрій Бутусов.

За його ж даними, останні квітневі випробування відбулись за гроші минулого року. Держоборонзамовлення-2020 (ДОЗ-2020) – документ, в якому прописано, що буде закуповувати українська армія і які суми на це витратять, затвердили наприкінці лютого. Чиновники заявили про рекордне фінансування, у тому числі ракетної програми.

Бюджетного розпису на конкретні підприємства по ракетній програмі немає, конкретне фінансування не передбачене

«Бюджетний розпис виділяється не тоді, коли міністр каже: «Ми передбачили багато грошей», а коли в конкретній бюджетній програмі з'являється така стрічечка, де написано: на таке-то підприємство, під такі-то державні програми, написано, які, щоб була чітка прив’язка, такі-то суми передбачені. Бюджетного розпису на конкретні підприємства по ракетній програмі немає, конкретне фінансування не передбачене, зустрічі з директорами, де були б гарантовані терміни початку фінансування, параметри фінансування, не відбулись, а хочу сказати, що це 20 підприємств, які зав'язані на цю програму», – критикує відсутність цієї інформації Юрій Бутусов.

Звідки ракетне паливо?

«Павлоградський хімічний завод» – одне з підприємств, яке залучене до цієї ракетної програми. У лютому на ньому побували журналісти спільного проєкту Радіо Свобода та каналу «Настоящее время» #ВУКРАЇНІ. ​

У Павлограді під час утилізації радянського ракетного палива отримують гексоген. Його використовують під час виробництва уже нового палива, зокрема для ракети «Вільха».

«Після подрібнення ця емульсійна матриця, така, як кисіль, як сметана, як майонез, як хочете назвіть. Якщо це змішати з цим – виходить вибухова речовина, по потужності тротилу на 30% вище. Найголовніше, що без цього країна не може робити нічого, ніяких ракет», – розповідає про виробництво вибухівки генеральний директор «Павлоградського хімічного заводу» Леонід Шиман.

Леонід Шиман також заявляє: з початку року програму утилізації не фінансують. Крім того, він розповів про звільнення декількох сотень працівників.

Як на виробництво проєкту впливає і вплине у майбутньому ситуація на «Павлоградському хімічному заводі», зокрема звільнення працівників? Чи вирішується питання щодо відновлення фінансування підприємства? Чи завадить зупинка заводу розвитку ракетної галузі в Україні? Запит із цими запитаннями «Донбас Реалії» відправили до конструкторського бюро «Луч», яке є головним виконавцем проєкту «Вільха» за державним оборонним замовленням.

Ось як там це прокоментували:

Ситуація навколо можливої зупинки «Павлоградського хімічного заводу» може негативно вплинути на розвиток та існування ракетної галузі України

«Павлоградський хімічний завод» є єдиним в Україні підприємством, яке спроможне здійснювати спорядження двигунів ракет твердим ракетним паливом. Тому ситуація навколо можливої зупинки «Павлоградського хімічного заводу» може негативно вплинути на розвиток та існування ракетної галузі України та, як наслідок, на обороноздатність держави, а також її імідж на світовому ринку виробництва високоточних засобів ураження. У зв’язку з зазначеним якнайшвидше відкриття фінансування програм з серійного виготовлення виробів «Вільха» та «Вільха-М» дозволить навантажити промислові потужності, поліпшити фінансовий стан та не допустити звільнення фахівців вузьконаправлених галузей ОПК не тільки «Павлоградського хімічного заводу», а й інших державних підприємств України, задіяних у кооперації», – йдеться у відповіді КБ «Луч».

Експерти про цифри на папері і виживання оборонно-промислового комплексу

Схожа ситуація не лише в Павлограді і не тільки з підприємствами, що задіяні у ракетній програмі, кажуть фахівці. 30 мільярдів гривень у держоборонзамовленні цьогоріч передбачено на розвиток озброєння і техніки. Але поки що це лише цифри на папері , наголошують експерти.

Значна кількість підприємств не може отримати кошти для виконання ДОЗ-2020

«Питання ДОЗ-2020 – це, власне, питання економічної спроможності держави на цьому етапі взагалі фінансувати оборонну галузь в цілому. Тому що на сьогодні ми стикаємося з ситуацією, коли навіть за умови фінансування ДОЗ-2020 значна кількість підприємств не може отримати кошти для виконання ДОЗ-2020 з рахунків казначейства, яке не дає дозвіл на перерахування коштів на підприємства, що виконують ДОЗ», – зауважує директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов водночас зауважує, що реальний стан речей відрізняється від офіційних повідомлень.

«Рівень управління в секторі безпеки і оборони просто кричуще некомпетентний, він повністю недієздатний. Це йде фальшування на всіх рівнях інформації, де бажане видається за дійсне. Де йдуть розповіді журналістам, що «все добре» або «ми вирішуємо», але коли ти дивишся на реальний стан речей, то реально ну це просто жахає», – каже Бутусов.

Питання про проєкти «Вільха» і «Нептун» журналісти проєкту «Донбас Реалії» відправили до «Укроборонпрому». Відповідь отримали від КБ «Луч». Щодо подальших випробувань комплексу «Вільха-М» на підприємстві відповіли:

«На 2020 рік заплановано продовження проведення випробувань відповідно до календарного плану виконання дослідно-конструкторської роботи, який містить інформацію з обмеженим доступом. Випробування «Вільхи-М» проходять у рамках прийняття цієї нової системи на озброєння ЗСУ. У квітні місяці відбулися вже другі успішні випробування ракети. У 2-му кварталі 2020 року заплановано проведення завершального етапу випробувань».

На підприємстві також заявили, що питання щодо фінансування програми «Вільха-М» вирішене.

«Міноборони України виділено кошти для проведення зазначених випробувань, а також розрахунку з ДП «ДержККБ «Луч» та його співвиконавцями за виконані роботи. Після проведення вказаних випробувань Міноборони України повинно у найкоротший термін поставити вироби «Вільха-М» на озброєння ЗСУ. Прогнозується, що з 2021 року розпочнеться її серійне виробництво», – йдеться у відповіді на запит.

Також «Донбас Реалії» запитали, чи профінансовано на необхідну суму коштів розвиток програми «Нептун» у 2020 році? Чи отримали вже це фінансування відповідні підприємства? Які випробування заплановані на цей рік і коли комплекс можна очікувати на озброєнні ЗСУ? Ось яку відповідь отримали:

Фінансування програми «Нептун» у 2020 році вирішується у плановому порядку. Кошти передбачені

«Питання фінансування програми «Нептун» у 2020 році вирішується замовником у плановому порядку. Основними показниками ДОЗ кошти на фінансування цих робіт передбачені. У другому кварталі 2020 року проводиться заключний етап проведення випробувань комплексу «Нептун». Прогнозується, що у 2020 році комплекс буде прийнятий на озброєння Збройних сил України та розпочнеться його серійне виробництво», – повідомили у конструкторському бюро.

«Пандемія спричинила суттєву зміну пріоритетів в усіх країнах. Кожна країна шукає стимули для фінансових ін’єкцій власної економічної промисловості. Якщо ми хочемо скерувати гроші в нові робочі місця і нові компетенції, то давайте їх вливати в оборонну промисловість. Якщо цього не буде, то ми позбудемося і захисного щита, і щита компетенцій у вигляді тих чи інших КБ, підприємств, які на сьогодні ще можуть хоч щось робити нове», – зауважує директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

У квітні КБ «Луч» достроково виконало минулорічний контракт на постачання ЗСУ ракет «Вільха» з дальністю до 70 кілометрів. Також журналістам проєкту «Донбас Реалії» на підприємстві повідомили, що у 2020 році заплановане фінансування виготовлення ракет «Вільха» (з максимальною дальність ураження – 70 кілометрів) в частині авансового платежу. Експерти переконані, що подальша реалізація подібних програм – це питання не лише переозброєння української армії, але і виживання оборонно-промислового комплексу в умовах економічної кризи.

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