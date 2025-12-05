Російський дрон убив 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині – ОВА

Два райони Дніпропетровської області зазнали російських ударів, є загиблий і поранені, повідомив зранку 5 грудня виконувач обов’язків голови ОВА Владислав Гайваненко.

«На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений», – інформує посадовець.

За його даними, Нікопольський район був атакований артилерією, FPV-дронами та РСЗВ «Град».

«Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, п’ять багатоквартирних будинків, потрощена автівка», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.