Війська РФ обстріляли перинатальний центр у Херсоні – ОВА

Наслідки російського обстрілу дитячої лікарні в Херсоні. Фото архівне
Російські війська обстріляли перинатальний центр у Херсоні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи», – написав він у телеграмі

За його словами, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


