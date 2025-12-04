Війська РФ обстріляли перинатальний центр у Херсоні – ОВА

Російські війська обстріляли перинатальний центр у Херсоні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи», – написав він у телеграмі



За його словами, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



