Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через російські удари – ОВА

Херсонська ТЕЦ після численних російських ударів зупинила роботу, повідомив 4 грудня очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ – били дронами, артилерією й іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції… Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисячі абонентів», – написав він у телеграмі.

Прокудін повідомив, що на оперативній нараді будуть розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

«Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву. У місті продовжують працювати пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними», – додав він.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.