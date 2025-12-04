Понад 100 тисяч споживачів знеструмлені через удари РФ у трьох областях – Міненерго

У трьох областях України внаслідок російських обстрілів станом на ранок 4 грудня знеструмлені понад сто тисяч споживачів, повідомляє Міністерство енергетики.

«Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок знеструмлено понад 60 тисяч споживачів на Донеччині, понад 51 тисяча – в Одеській області, а також 1,6 тисячі споживачів на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго також нагадали, що у всіх областях України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.