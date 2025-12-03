Міненерго: основне ускладнення після ударів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.



«Ситуація в енергосистемі внаслідок обстрілів є досить складною. Основне ускладнення – це можливість передачі доступної електроенергії. На сьогодні ми маємо у роботі дев'ять блоків АЕС, є 2,1 ГВт потужності для імпорту, додатково залучається аварійна допомога для балансування споживання. Але основною проблематикою є доступність передачі електроенергії між центральною та східною енергосистемами», – сказав він під час пресконференції.



За його словами, є певна відмінність обсягів обмежень електроенергії в регіонах: на заході країни в пікові години застосовується до двох черг відключень, на півдні і в центрі – до трьох, а на півночі та сході – три.

«Таким чином, ми бачимо, що вплив цих обстрілів є як регіонального характеру, так і бачимо, що останній масований обстріл був зосереджений по об'єктах, від яких залежить робота центральної енергосистеми», – сказав він.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



