Міненерго: через удари РФ були знеструмлення у 5 областях

Внаслідок російських атак на енергооб’єкти на ранок 3 грудня додатково знеструмлені понад 17,5 тисяч споживачів на Харківщині, близько п’яти тисяч – у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині, повідомило Міністерство енергетики України.

Крім того, за даними Міненерго, вночі знеструмлення були і в Одеській області, але станом на ранок всіх абонентів вже заживили. «На Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго нагадали, що у всіх областях України продовжують застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.