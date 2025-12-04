ОВА: російські військові поранили жителя Нікопольщини 

Російські військові атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини, заявив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 4 грудня.

Раніше було відомо про загиблого на Нікопольщині. Також Гайваненко повідомив про пораненого:

«Це 45-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Відновлюватися він буде вдома».

Загалом російська армія завдала майже 60 ударів по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах, застосовуючи артилерію, FPV-дрони та скиди боєприпасів із безпілотників.

«Понівечені заправка, 2 приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. Побиті 4 машини, одна – знищена. Зачепило автопричіп, сонячні панелі, газогін», – заявив Гайваненко.

У Богинівській громаді Синельниківщини зайнявся заклад освіти, у приміщеннях навколо побиті вікна.

Російська армія також атакувала Грушівську громаду Криворіжжя FPV-дронами. Пошкоджені адміністративна будівля та господарська споруда.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



