Повітряні сили: під час удару РФ вночі зафіксували влучання 2 балістичних ракет і 24 ударних БпЛА

Російські військові в ніч проти 4 грудня атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 138 ударними безпілотниками, близько 85 із яких – «Шахеди», повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, зафіксували влучання балістичних ракет і 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.