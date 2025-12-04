«Нафтогаз» підтвердив «практичне знищення» Херсонської ТЕЦ 

Російський масований обстріл «практично знищив» Херсонську теплоелектроцентраль, повідомляє група «Нафтогаз».

Компанія зазначає, що напередодні російські війська цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ:

«Наразі станція припинила роботу. Постраждали також співробітники станції».

Пресслужба оприлюднила фото з одним із пошкоджень, яких зазнала ТЕЦ під час обстрілів.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зазначає, що теплоелектроцентраль є виключно цивільним об’єктом.





«Її єдине призначення – забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це – тероризм», – повідомив він.

Раніше голова обласної військової адміністрації повідомив про російські атаки на Херсонську ТЕЦ, об’єкт зупинив роботу. «Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисячі абонентів», заявив Олександр Прокудін.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.



