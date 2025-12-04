ОВА: у Нікополі через атаку російським FPV-дроном загинула людина

У Нікополі на Дніпропетровщині через атаку російським FPV-дроном загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



«Росіяни вдарили по місту FPV-дроном. Через цю атаку обірвалося життя 41-річного чоловіка», – написав він у телеграмі.

За його словами, у місті пошкоджений магазин – потрощені двері та вікна.

Напередодні, за даними ОВА, через російські атаки на Нікопольщині постраждали троє людей, серед них – дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



