ОВА: російські дрони атакували місто Городня на Чернігівщині, поранені двоє людей

Російські війська атакували дронами місто Городня на Чернігівщині, двоє людей зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«У Городні через удари безпілотниками поранені двоє цивільних чоловіків 54 і 33 років. Це працівники місцевого деревообробного підприємства. Одного із них у вкрай важкому стані госпіталізують в обласну лікарню. Інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні», – написав він у телеграмі.

За його словами, через удар РФ також пошкоджений склад і техніка, в одному із сіл у передмісті Чернігова пошкоджене житло.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.