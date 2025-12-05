США майже на п’ять місяців продовжили дозвіл на операції із АЗС підсанкційного «Лукойлу»

Департамент контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжив до 29 квітня 2026 року термін дії ліцензії, яка дозволяє «певні операції», пов’язані із закордонними автозаправками підсанкційної російської компанії «Лукойл».

Термін продовжили, щоб «зменшити збитки для споживачів та постачальників, які прагнуть здійснення звичайних операцій з роздрібними автозаправними станціями».

«Лукойл», як зазначає Reuters, володіє приблизно двома тисячами заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в країнах Північної та Південної Америки. Близько 200 АЗС у «Лукойла» є у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку, також він керує близько 600 АЗС у Туреччині та понад 300 у Румунії, а для Молдови та Болгарії «Лукойл» є одним із провідних роздрібних гравців.





Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти компаній «Лукойл» та «Роснєфть», давши їм час завершити закордонні фінансові операції до 21 листопада. «Лукойл» став шукати покупця своїх міжнародних активів – вони оцінюються у суму близько 20 мільярдів доларів, і для будь-якої угоди покупцю необхідно було схвалення США.

Спочатку активами зацікавився нафтотрейдер Gunvor, заснований мільярдером та другом Путіна Геннадієм Тимченко разом зі шведським бізнесменом Торбйорном Торнквістом ще у 2000-х роках, проте після того, як Міністерство фінансів США назвало компанію «кремлівською маріонеткою», вона відмовилася від покупки.

Пізніше США продовжили термін для проведення певних угод, пов’язаних із закордонними автозаправками «Лукойлу» та договорами про продаж його міжнародних активів, до 13 грудня. Окремо фінансове відомство звільнило компанію від санкцій щодо операцій, які стосуються підрозділів «Лукойлу» в Болгарії – також до 29 квітня 2026 року. ВІдтоді з’явилося кілька претендентів на купівлю закордонних активів «Лукойлу», проте ніяких угод поки що не схвалено, а сама компанія про них не оголошувала.