Reuters: угорська компанія зацікавилась купівлею активів «Лукойлу»

Угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у придбанні міжнародних активів російської нафтової компанії «Лукойл», яка потрапила під санкції, повідомили агенції Reuters три джерела, обізнані з цим питанням.

За словами джерел, «Лукойл» веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil і Chevron, а також з інвесторами з Близького Сходу перед настанням терміну, встановленого США на 13 грудня, після того як Вашингтон відхилив швейцарську компанію Gunvor як покупця.

Нафтова і газова компанія MOL хотіла б придбати нафтопереробні заводи і АЗС «Лукойлу» в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній союзник президента США Дональда Трампа, обговорив плани MOL з Трампом під час зустрічі двох лідерів у листопаді, повідомило одне з джерел.

Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів. MOL і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.

Будапешт сильно залежить від російських енергоносіїв, і Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, давно намагається підтримувати добрі відносини як з Москвою, так і з Вашингтоном. MOL прагне придбати сербську нафтопереробну компанію NIS, яка належить Росії і також перебуває під санкціями США.

У жовтні США запровадили санкції проти найбільшого приватного нафтовиробника Росії в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Москву припинити війну в Україні, змусивши «Лукойл» оголосити про продаж закордонних активів.

Міжнародний бізнес «Лукойлу», що базується у Відні, володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних АЗС по всьому світу.