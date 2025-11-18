Мінфін США заявляє, що санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу» скорочують доходи Росії від нафти

Міністерство фінансів США в понеділок заявило, що санкції США проти російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл» вже скорочують доходи Росії від нафти та, ймовірно, зменшать обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.



Як пише агенція Reuters, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що його аналіз початкового впливу санкцій, оголошених 22 жовтня, на ринок показав, що вони «мають бажаний ефект зменшення доходів Росії шляхом зниження ціни на російську нафту, а отже, і здатності країни фінансувати свої воєнні зусилля проти України».



Ці дії Міністерства фінансів були одними з найсильніших санкцій США з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та першими прямими санкціями, запровадженими президентом Дональдом Трампом проти Росії з моменту вступу на посаду в січні.

Санкції встановили крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб припинити співпрацю з «Роснефтью» та «Лукойлом». Порушники можуть бути відрізані від фінансової системи, що базується на доларі.



Але незрозуміло, як Міністерство фінансів забезпечуватиме виконання санкцій. Двома найбільшими покупцями російської нафти були Китай та Індія. В аналізі OFAC зазначено, що кілька ключових сортів російської сирої нафти продаються за багаторічно низькими цінами, і зазначається, що майже десяток великих індійських та китайських покупців російської сирої нафти оголосили про намір призупинити свої закупівлі російської нафти для грудневих поставок.

Читайте також: Bloomberg: у світовому океані на танкерах накопичився мільярд барелів нафти, зокрема з країн, що підпадають під санкції

Дані LSEG Workspace у понеділок показали, що еталонна нафта Urals, завантажена в російському чорноморському нафтовому хабі Новоросійськ, 12 листопада торгувалася за ціною 45,35 долара за барель, що є найнижчим рівнем з березня 2023 року. У той час Росія тільки починала формувати «тіньовий флот» танкерів, щоб уникнути обмеження ціни в 60 доларів за барель, встановленого країнами «Групи семи» у грудні 2023 року.

Ф’ючерси на нафту Brent 12 листопада коштували 62,71 долара, а в понеділок торгувалися за ціною 64,03 долара. Ціна на нафту Urals Новоросійськ зросла до 47,01 долара в понеділок.



Агентство Reuters повідомило на початку цього місяця, що знижки на російську нафту порівняно з Brent зросли, оскільки великі індійські та китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі у відповідь на санкції США.



У Мінфіні заявили, що відомство «готове вжити подальших заходів, якщо це необхідно, щоб припинити безглузді вбивства» в Україні.



