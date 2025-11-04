Bloommerg: Китай скорочує закупівлі нафти в Росії через санкції США

Китайські нафтопереробні компанії відмовляються від постачання нафти з Росії після введених Сполучених Штатів санкцій проти російських компаній «Роснефть», «Лукойл» та їхніх «дочок» – про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на трейдерів.

Це вдарило по преміальній марці нафти ESPO. Її ціна різко впала.

За даними агентства, закупівлі зупинили як гіганти Sinopec та PetroChina Co., так і приватні переробники – так звані «чайники». Останні побоюються обмежень після того, як Shandong Yulong Petrochemical Co. потрапила до чорних списків Великої Британії та Євросоюзу.





За оцінкою Rystad Energy AS, відмова китайських компаній та падіння цін торкнулися близько 400 тисяч барелів на добу, або до 45% російського експорту нафти до Китаю.

Проте, зазначає Bloomberg, санкції дали також зворотний ефект. Компанія Yulong, яка потрапила раніше під обмеження, втративши альтернативних постачальників, перейшла на російську нафту.

У «чайників» ситуація складніша – крім страху санкцій, вони зіткнулися з нестачею імпортних квот на тлі податкових змін. Це може обмежити закупівлю нафти з Росії до кінця року, зазначає агентство.

Водночас Туреччина скоротила закупівлю нафти в Росії, а США обговорюють із партнерами в Азії скорочення імпорту російських енергоресурсів.

У Москві санкції називають незаконними. Президент Володимир Путін заявив, що Росія виробила до них певний імунітет і продовжує функціонувати.

22 жовтня президент Дональд Трамп оголосив про санкції проти двох найбільших російських нафтовиробників, «Роснефти» та «Лукойлу», що спонукало кілька країн ЄС, в яких працюють ці компанії, домагатися звільнення від санкцій.



