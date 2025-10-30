«Китай не зацікавлений в перемозі України». Чи наблизила мир в Україні зустріч лідерів США та Китаю?

Перед зустріччю лідерів США та Китаю, яка відбулась 30 жовтня, лунали заклики до Дональда Трампа вплинути на позицію китайського керівника, щоб Пекін дистанціювався від Росії і таким чином наблизив мир в Україні. Та й сам президент США говорив про такий намір. Але чи вдалося це?

Сам Трамп сказав, що тему України «довго обговорювали», а от китайська сторона український аспект не коментувала. Але яке ставлення Пекіна до війни в Україні? Чи прагне він миру на словах чи також і на ділі? Дехто з китаєзнавців переконаний, що наразі Китай не зацікавлений у перемозі України або в мирі на вигідних Києву умовах.

За підсумками американо-китайських переговорів у Південній Кореї, які тривала годину і сорок хвилин (більше ніж було заплановано), президент США Дональд Трамп підтвердив, що говорив із Сі Цзіньпіном про про Україну.

Сі допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні

«Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні», – сказав Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи до Вашингтона.

І перед зустріччю з Сі, Трамп пару разів говорив, що хоче щоб «вони (китайці) допомогли нам з Росією», а про Сі говорив що той «може мати великий вплив на Путіна».

Та й Володимир Зеленський закликав кілька днів тому Дональда Трампа натиснути на Китай щоб той припинив підтримувати Росію у війні з Україною.

«Пан Трамп хоче щоб Росія завершила свою війну в Україні і це є можливим, що Китай міг би в цьому допомогти», – писав перед зустріччю британський тижневик The Economist.

Але китаєзнавці, коментуючи підсумки американо-китайської зустрічі, кажуть, що про Україну і війну хоч і говорили, але все ж головним були економічні відносини і спроба уникнути торговельно-тарифних воєн між Вашингтоном та Пекіном.

Китай не зацікавлений в українській перемозі

«Ми намагалися завчасно зрозуміти чи будуть позитивні новини для України? Ще до саміту ми не виявили ніяких ознак, що українське питання буде підняте серйозно, що поставлять його, як одне з ключових. Цього не виявили і після переговорів. Сторони інтенсивно готуються до досягнення торгівельної угоди. Оце торговельне перемир’я – воно було ключовим, а інші питання – дотичні, не в мейнстрімі», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода провідний український китаєзнавець Юрій Пойта.

Політолог Вадим Денисенко, який досліджує китайську тему, помітив, що за підсумками зустрічі лише Трамп згадав Україну.

«Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) є не пріоритетним питанням для однієї з сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі», – написав Денисенко у фейсбуці.

Коли говорять про тиск на Пекін, щоб той у свою чергу тиснув на Москву, то мається на увазі припинення закупівель Китаєм російської нафти.

Китай не хоче ані поразки, ані перемоги Росії. Йому потрібна слабка Росія

Імпорт російської нафти Китаєм вже йде на спад після недавніх санкцій США проти двох російських нафтових компаній – «Роснефть» та «Лукойл».

Є інформація, що декілька державних нафтових компаній Китаю вже призупинили закупівлю нафту в російських підсанкційних корпорацій.

Також йдеться про постачання Китаєм технологій і товарів подвійного призначення Росії, які та використовує в озброєннях.

Також мова і про політичну і дипломатичну підтримку Китаєм Росії, яка вже майже чотири роки веде широкомасштабну війну проти України. Тобто, Китай фактично робить все, щоб Росія не почувалася дипломатично ізольованою на міжнародній арені за агресію проти України.

Перемир’я і лінія фронту

Але різні думки звучать щодо того, яким бачить завершення війні в Україні Пекін, і які його інтереси. Тут треба зауважити, що і Трамп, і Зеленський виступають за замороження нинішньої лінії фронту, після чого мала би початися важка розмова про території і тривалий мир, а також вони за негайне припинення вогню вже зараз.

Росія не сприймає жодну з цих вимог.

«По російсько-українській війні, як би парадоксально це не звучало, але і Сі, і Трампа влаштував би один варіант – припинення активних бойових дій вздовж лінії розмежування. З різних причин, звісно, – пише у фейсбуці міжнародна експертка і журналістка Марія Золкіна. – Для Трампа – це буде своєрідною перемогою, бо завершити війну повноцінно він вже не сподівається. Для Сі – це стабілізація в Європі, з якою Китай намагається перезапустити відносини на фоні трампівського тяжіння до ізоляціонізму, а також це дозволило б «законсервувати» Росію в стані залежності від Китаю по торгівлі, обороні, виробництву технологій надовго».

Цікаво, що немає в експертному середовищі спільної думки – наскільки Китай є щирим партнером Росії чи наскільки він готовий і далі тримати дистанцію від України? Чи зацікавлений Китай, наприклад, в зміні влади в Росії, а чи навпаки йому вигідний послаблений війною Путін і залежний від Пекіну Кремль?

Ідеальна ситуація для Китаю – щоб війна в Україні закінчилась, але Росія залишилась в ізоляції

«Ідеальна ситуація для Китаю – щоб війна в Україні закінчилася, бойові дії припинилися, але Росія зберегла поточний політичний режим та залишилась в ізоляції. Насправді не така складна задачка, адже фактично йдеться про забезпечення контрольованого виводу Росії з війни, який забезпечить збереження режиму Путіна, але не призведе до істотної нормалізації відносин з Заходом», – вважає депутат парламенту Микола Княжицький, який цікавиться Тайванем і стежить за політикою Китаю.

«Тобто зупинка війни по лінії фронту, на якій наполягає Трамп і компроміс, на який погодився Зеленський, також відповідає інтересам Китаю», – додає парламентар.

Хоча Китай говорить, що він підтримує завершення «української кризи», – називаючи так війну Росії проти України, але Сі не є безстороннім спостерігачем, фактично допомагаючи Росії.

«Китай публічно говорить, що він за перемир’я і за замороження лінії фронту, але також і за усунення «першопричин війни» – це російське формулювання, що Україна не повинна бути в НАТО. Але Китай виступає і за те, щоб США та Європа припинили «підливання масла в вогонь», маючи на увазі постачання зброї Україні. Перемир’я в китайському розумінні – це не лише замороження лінії зіткнення, але і припинення постачання озброєнь Україні», – пояснює в інтерв’ю китаєзнавець Юрій Пойта.

Китайський інтерес

Отже: чи можна приспустити, що Китай волів би бачити призупинення бойових дій, але хотів би не допустити перемоги однієї зі сторін?

Політолог Вадим Денисенко каже, що Китай, скажімо, «абсолютно не зацікавлений в падінні Одеси» і щоб контроль над найбільшими портами України в разі їхньою окупації перейшов до Росії, яка б значно тоді посилилась в Чорноморському регіоні. А Китай же ж має транзитні інтереси для своїх товарів в тому числі в регіоні Чорного моря.

Деякі американські і міжнародні медіа, говорячи про зустріч Трампа і Сі, вважають саме американо-китайський саміт «дипломатичною подією року» номер один. А не, скажімо, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці в середині серпня.

Це може свідчити, що Китай поступово і впевнено заміщає собою Росію як важковаговика, стаючи – чи вже ставши «другим після першого» – тобто після США у впливі на глобальний світ.

Інтереси Китіаю не дорівнюють і не тотожні інтересам Кремля і Путіна, зокрема

Та й не так все ясно з «партнерством без меж», як раніше називали відносини Китаю та Росії Сі і Путін.

«Китай надає Росії підтримку. Але його інтереси не дорівнюють і не тотожні інтересам Кремля і Путіна, зокрема», – пояснює Марія Золкіна.

«Китай не хоче ані поразки, ані перемоги Росії. Йому потрібна слабка Росія з центром орієнтованим на Китай. А результат цієї війни, коли обидва вважають себе переможцями – ідеальний для Китаю», – писав у фейсбуці напередодні саміту в південнокорейському Пусані Вадим Денисенко.

А китаєзнавець Юрій Пойта так для Радіо Свобода так пояснює китайський інтерес і ставлення до війни в Україні: «Китай не зацікавлений в тому, щоб надавати Україні якусь допомогу, бо він не зацікавлений в українській перемозі. От цим, напевно, і обґрунтовується логіка його дій».