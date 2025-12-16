У Запоріжжі через нічну атаку РФ постраждали двоє людей – ОВА

Через нічну російську атаку у Запоріжжі постраждали двоє людей, у багатоповерхівці виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, чоловік зазнав осколкового поранення, жінка отруїлася чадним газом.

«Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар «Шахеда» виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



