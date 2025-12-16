Україна розраховує на альтернативу у разі проблем з репараційною позикою – Зеленський



Україна розраховує на «альтернативні шляхи» у разі проблем з репараційною позикою, заявив президент Володимир Зеленський.



«Якщо будуть питання з репараційною позикою, ми розраховуємо на альтернативні шляхи. Напевно, вони більш складні. Але ми обговорюємо з Європейським Союзом, з лідерами, передусім з фон дер Ляєн та Коштою як керівниками Європейського Союзу, що вони будуть шукати альтернативу у цих розмірах цих траншів», – сказав він, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.



За його словами, на сьогодні репараційна позика або будь-який формат на суму російських заморожених активів впливає на ситуацію.



«Це гарантія безпеки для України. Фінансова гарантія безпеки. Чому? Якщо, на жаль, але ми повинні думати і про план «Б». План «А» – закінчення війни. План «Б» – продовження російської агресії. Якщо агресія продовжується, Україна розраховує не тільки двосторонні пакети з країнами. Ми розраховуємо щонайменше на 40-45. Тобто транш цієї репараційної позики, який ми можемо використовувати на підтримку нашої армії, оборонного сектору і фінансових потреб», – зазначив Зеленський



Президент додав, що у разі закінчення війни Київ використає відповідні транші на відбудову України – це «дуже серйозне вливання у макрофінансову стабільність України, у відновлення».

Напередодні Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала цей тиждень «дуже важливим» у вирішенні питання щодо фінансування України, й наголосила, що на столі є «кілька варіантів», але

найбільш надійним варіантом є репараційна позика.

«Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів», – зазначила Каллас.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Голова брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Європейської комісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства у разі заходів Москви у відповідь.

Заморожені російські активи доведеться використати для України «в певний момент», заявив 11 грудня віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія «не піде на жодні необдумані компроміси», перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляла агенція Reuters.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.





























