Генштаб: від початку доби на фронті було 140 бойових зіткнень

На фронті від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомив станом на 22:00 15 грудня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 36 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. Ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці», – йдеться в повідомленні.

За даними командування ЗСУ, російські атаки також були на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив 15 грудня, що в Куп’янську на Харківщині дії по ліквідації сил РФ у місті «йдуть обережно», щоб запобігти жертвам серед цивільних та мінімізувати втрати серед військових. За його даними, у місті заблоковані до 200 російських військових.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.