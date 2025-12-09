Сирський: оборона Покровська продовжується, ЗСУ контролюють частину міста

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють частину міста.



«Ключове: оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. Мирноград – не в оточенні. У Куп’янську триває наша успішна контрдиверсійна операція», – написав він у телеграмі після зустрічі з керівниками та редакторами провідних українських медіа.

Сирський наголосив, що обсяги російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування російських військ.

«Ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство, нашу армію. Тому закликаю не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди», – додав він.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



