«Куп'янська операція»: як Силам оборони вдалось переломити хід битви

У «котлі» в Куп'янську залишається від 100 до 200 російських військових – про це розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов сьогодні в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз російське військове керівництво не в змозі допомогти своїм оточеним солдатам, а перекидання води, провізії та боєкомплекту може здійснювати тільки за допомогою БПЛА.

«Дрони мають обмежену вантажопідйомність, не скрізь можуть пролетіти, а також, коли з дронів щось падає, то українці теж бачать, де воно падає, і бачать, хто за ним підбігає», – зазначив він.

12 грудня стало відомо, що Сили оборони провели успішну зачистку сіл на північний захід від Куп'янська, а також його північних околиць. Судячи з мапи DeepState, в місті залишилися незначні «червоні» і «сірі» плями, які вказують на наявність солдатів армії Росії в місті.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

Росія ще з 20 листопада стверджує, що Куп'янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп'янськ-Вузловий.

Український Генштаб вранці 15 грудня повідомив про три атаки російської армії на цьому напрямку за добу.

