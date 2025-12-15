НАТО анонсує зустріч «Рамштайну» на 16 грудня 

Зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться у вівторок 16 грудня, повідомляє пресслужба НАТО.

За повідомленням, генеральний секретар Марк Рютте «візьме участь у віртуальній зустрічі» членів Контактної групи, відомої як формат «Рамштайн». Спілкування з медіа не планується.

Сьогодні очікується присутність Рютте в Берліні, де він зустрінеться з лідерами країн-союзників щодо України. Зустріч запланована під головуванням канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася в жовтні.

Про завершення в Берліні 15 грудня другого раунду переговорів президента Володимира Зеленського й української делегації з представниками Сполучених Штатів, Радіо Свобода раніше сьогодні без подробиць повідомили в українській делегації.

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.



