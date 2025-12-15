У Берліні завершилися переговори делегацій України та США

У Берліні 15 грудня добіг кінця другий раунд переговорів президента Володимира Зеленського та української делегації з представниками Сполучених Штатів – про це Радіо Свобода повідомили в українській делегації.

За даними адміністрації президента, Зеленський вже прибув на зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Даних про підсумки переговорів жодна зі сторін наразі не оприлюднювала.





Участь у переговорах з боку США брали спецпредставник президента Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

14 грудня у Берліні розпочалися перемовини української делегації на чолі з президентом України в Берліні з спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, зятем президента США Джареда Кушнера. Зустріч тривала понад п’ять годин. Віткофф заявив, що «було досягнуто значного прогресу».

Як пише The Wall Street Journal, людина, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але у мирному плані є суперечливі питання, зокрема щодо території та гарантій безпеки.



