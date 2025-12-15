Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії на тлі переговорів у Берліні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом 15 грудня.

«Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки», – повідомив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за підтримку, зокрема, внесок у програму PURL, а також «постійну координацію та допомогу нашій державі».

Стубб подякував Зеленському за «апдейт щодо поточної ситуації».

«Ми тісно працюємо з нашими друзями зі США та Європи. Ми продовжимо обговорення сьогодні увечері», – додав президент Фінляндії.

У понеділок о 12:00 у Берліні продовжилися перемовини щодо припинення війни в Україні за участі президента Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та посланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера, які розпочалися напередодні.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але у мирному плані є суперечливі питання, зокрема щодо території та гарантій безпеки.



