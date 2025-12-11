Схооф: на зустрічі Коаліції охочих обговорювали довгострокову підтримку України та мирні переговори

На зустрічі Коаліції охочих обговорювали довгострокову підтримку України та мирні переговори, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

«Європа повинна прискорити, посилити та закріпити нашу спільну підтримку України на довгострокову перспективу. Щойно ми знову обговорили в Коаліції охочих останній стан справ у мирних переговорах. Президент Фінляндії Александр Стубб перебуває в Нідерландах з державним візитом і приєднався до мене під час відеоконференції», – написав він у соцмережі Х.

Схооф наголосив, що для досягнення тривалого миру важливо, щоб жодних рішень щодо України не приймалося без участі українців.

«Також надзвичайно важливо, щоб НАТО та Європа були тісно залучені до процесу прийняття рішень з питань, що стосуються нас, таких як гарантії безпеки, санкції та заморожені кошти. Крім того, необхідно продовжувати тісну співпрацю зі Сполученими Штатами», – сказав прем’єр Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про проведення засідання Коаліції охочих.

«Ми працюємо над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування й були надійними, і важливо, що США з нами і підтримують. Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії. І зараз оборонна підтримка України особливо важлива, бо Росія атак не припиняє, і захисту життя має бути більше, щоб дипломатія спрацювала», – написав у телеграмі він.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



