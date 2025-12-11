Axios: представники США, України та Європи проведуть зустріч 13 грудня, щоб обговорити мирний план Трампа

Високопосадовці США, як очікується, зустрінуться в суботу в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Дональда Трампа, повідомили виданню Axios чиновник Білого дому та український чиновник.

Хоча Україну, Німеччину, Францію та Велику Британію на зустрічі представлятимуть їхні радники з національної безпеки, незрозуміло, чи буде присутній державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки. Рубіо очолював делегацію США на переговорах з Україною в Женеві три тижні тому, але з того часу переговори ведуть посланець Трампа Стів Віткофф та його зять і радник Джаред Кушнер.

Президент України Володимир Зеленський та європейці також хочуть провести спільну телефонну розмову з Трампом, але вона ще не запланована, повідомив чиновник Білого дому та джерело, обізнане з ситуацією.

Зустріч у Парижі відбудеться після телефонної розмови в середу між Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Мерц заявив у четвер, що він та його колеги-лідери сказали Трампу, що тільки Україна може вирішувати, що робити зі своєю власною територією.

Мерц сказав, що розмова була конструктивною, і що обидві сторони висловили повагу. Трамп, навпаки, сказав, що учасники «обговорювали Україну досить різкими словами».

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



