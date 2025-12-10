В ISW проаналізували заяви Путіна про «неминучу» перемогу РФ

Кремль значно посилює свої зусилля у когнітивній війні, намагаючись виставити російську армію й економіку такими, що «неминуче здатні» виграти війну на виснаження проти України, заявляє у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW наголосили, що високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, «агресивно пропагують перебільшені досягнення на полі бою і нібито силу й стійкість російської економіки», щоб підштовхнути Україну й Захід до поступок вимогам Росії.

«Хоча ситуація на окремих ділянках лінії фронту є серйозною, особливо на Покровському й Гуляйпольському напрямках, більшість тверджень Путіна про російські перемоги не відповідають реальності поля бою, а також не вказують на те, що лінії фронту в Україні неминуче зруйнуються», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що такі кремлівські зусилля спрямовані на досягнення кількох початкових воєнних цілей Путіна шляхом переговорів, оскільки російські війська наразі не можуть досягти їх на полі бою.

9 грудня Путін повторив свій заклик до України поступитися всією Луганською і Донецькою областями, включаючи території, які російські війська не окупують. В ISW далі вважають, що російська кампанія з військового захоплення решти Донецької області, зокрема укріпленого «фортечного поясу України», ймовірно, триватиме щонайменше два-три роки, становитиме значний виклик і призведе до складних битв, які Російська Федерація «може не витримати».

«Зусилля Росії щодо когнітивної війни спрямовані на те, щоб підштовхнути Україну й Захід передати цю добре захищену територію Росії без бою, що дозволить РФ уникнути витрат значної кількості часу і ресурсів на спроби захоплення її на полі бою. Передача Донецької області Росії також створить умови для поновлення РФ агресії проти України з більш вигідних позицій в обраний нею час, особливо враховуючи, що Путін й інші кремлівські чиновники продовжують вказувати на те, що їхня довгострокова стратегічна мета – контроль над усією Україною, а не лише над її південним і східним регіонами – залишається незмінною», – заявляють в Інституті вивчення війни.

В ISW підрахували, що російські війська з початку 2025 року захопили 0,77 відсотка території України, водночас зазнаючи непропорційно високих втрат особового складу.

Аналітики наголосили, що ресурси Росії не безмежні, як намагається стверджувати Путін, і, за їхніми словами, він зараз стикається з необхідністю ухвалити рішення щодо поповнення російських сил для ведення війни, уникаючи при цьому загальної мобілізації.

«Захід і Україна можуть використати те, як економічні, демографічні питання й проблеми з поповненням особового складу Росії з часом посилюються, щоб змусити Путіна вирішувати складні питання вдома швидше, ніж йому хотілося б. США можуть використати такий підхід, щоб створити важелі впливу проти Росії й змусити Путіна сісти за стіл переговорів і запропонувати поступки для припинення війни в Україні», – заявили аналітики, додавши, що Кремль досі не запропонував ніяких поступок щодо війни в Україні й публічно не сигналізував про згоду з жодним із нещодавно запропонованих Сполученими Штатами мирних планів.

Напередодні Путін укотре заявив, що його країна здобуде перемогу в повномасштабній війні проти України. «Ми, безумовно, доведемо цю справу до логічного завершення, до досягнення цілей спеціальної військової операції», – цитувало його заяву 9 грудня російське державне агентство ТАСС.

Росія, за словами Путіна, «намагається завершити конфлікт в Україні» і «вимушена робити це в збройний спосіб». Раніше він уже робив аналогічні висловлювання. На пресконференції в Бішкеку 27 листопада він заявив, що бойові дії в Україні припиняться тоді, коли ЗСУ залишать «території, які вони займають». Путін не уточнював, чи йдеться лише про Донбас, чи й про інші регіони теж – Москва записала до своєї конституції шість українських регіонів (Луганщину, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя, Крим та Севастополь).

Нова заява Путіна пролунала на тлі активних переговорів за посередництва США з метою покласти край війні Росії проти України.

2 грудня Путін знову зустрічався в Москві зі спецпосланцем американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом. На зустрічі був також зять Трампа Джаред Кушнер. Невдовзі після цієї зустрічі Кремль заявив, що «компромісів поки що не знайдено». Сам Путін пізніше підтвердив, що російські представники не погодилися з рядом пунктів плану США.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Сам Зеленський 8 грудня заявив, що компромісу з територіальних питань поки не знайдено. Спілкуючись із журналістами, Зеленський наголосив, що Україна не має права віддавати свої території ані за Конституцією країни, ані за міжнародним правом. «Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми напевно не хочемо нічого віддавати – за це ми й боремося», – сказав український лідер.

9 грудня президент заявив, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України. Він також заявив, що готовий до виборів у разі, якщо США і європейські партнери допоможуть гарантувати безпеку для цього.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України й Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області й заморожування боїв у Херсонській і Запорізькій областях по лінії зіткнення.