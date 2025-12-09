Зеленський розповів про наступні кроки щодо роботи над мирним планом

Президент України Володимир Зеленський розповів про наступні кроки щодо роботи над планом завершення війни Росії проти України.

«Ми працюємо, ми їх змінюємо (варіанти плану – ред.). Ми в щоденному контакті як з нашими групами, тепер вже з європейцями, зі Сполученими Штатами Америки. Сьогодні я був у контакті з прем’єрм-міністром Канади Карні. Це наші також дуже хороші партнери. Найближчим часом у нас є робота на рівні NSA: Україна – Європа – США. Ці зустрічі будуть відбуватися, і кроки майже щоденні. Ми будемо проговорювати гарантії безпеки. Я в це хочу включатися, якщо чесно, особисто», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.



За його словами, далі буде окремо проведена відеозустріч щодо відновлення, економічних перспектив для України.

Окрім цього, заявив Зеленський, Київ хоче провести засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів, ймовірно, цього тижня.

«Далі: я думаю, що ми повинні зібратися ще раз з американськими колегами, які готують цей план. І далі: на наступному тижні, я думаю, ми на рівні лідерів України і Європи проведемо дискусію з американськими колегами. Поки що не готовий сказати в якому форматі. Кожного дня ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів», – додав він.



Раніше президент заявив, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.