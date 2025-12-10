Представник України на Радбезі ООН звернувся до РФ: територія і суверенітет України не продаються

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 9 грудня, заявив, що територія і суверенітет України не продаються.

Відео виступу Мельник розмістив у мережі X, зазначивши, що це його відповідь Росії, яка «все ще хоче капітуляції України».

«Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала..., щоб ми склали зброю. Але ось моя відповідь: дірку від бублика ви отримаєте, а не Україну», – сказав посол.

Засідання Ради безпеки ООН 9 грудня було скликане шістьма членами на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення в Україні через російські удари й поновлення ударів по енергетичній інфраструктурі України з настанням зими, а також на тлі мирних переговорів, повідомила пресслужба ООН.

Управління ООН з прав людини в доповіді, оприлюдненій 9 грудня, зазначило, що кількість жертв серед цивільних осіб зростає на тлі посилення бойових дій в Україні.

За даними організації, з червня по листопад в Україні загинули 1420 цивільних людей і 6545 були поранені, що на 12 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом 12 місяців тому і на 37 відсотків більше порівняно з попередніми шістьма місяцями. Серед жертв був 61 медичний працівник, 6 працівників ЗМІ та 99 співробітників екстрених служб.



В ООН зауважують, що ці дані не є остаточними, загальна кількість, ймовірно, зросте, оскільки буде підтверджено подальші жертви.

На тлі активних переговорів за посередництва США з метою покласти край війні Росії проти України російський лідер Володимир Путін 9 грудня заявив, що має намір досягти «цілей спеціальної військової операції», як у Росії називають війну проти України.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.