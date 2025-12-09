«Укренерго»: у Києві знеструмлені до 50% споживачів

У Києві обсяги знеструмлень не перевищують 50% споживачів, повідомляє у телеграмі оператор енергосистеми «Укренерго», заперечуючи повідомлення в медіа про нібито знеструмлення 70% споживачі.



У компанії додають, що аварійні відключення, які перед цим діяли у столиці, наразі скасовані, застосовуються погодинні відключення, відповідно до графіків, оприлюднених раніше.

Компанія «Укренерго» після 15:00 9 грудня повідомила про посилення обмежень, пояснивши це наслідками здійснених російськими військовими попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Раніше стало відомо про аварійні відключення споживачів у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Перед тим про знеструмлення понад п’яти тисяч абонентів у Запорізькій області через російські удари по енергетичній інфраструктурі у сусідній Дніпропетровщині повідомила місцева вл

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



