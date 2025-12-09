«Укренерго» посилює обмеження – аварійні відключення діють у більшості регіонів

Компанія «Укренерго» після 15:00 9 грудня повідомила про посилення обмежень, пояснивши це наслідками здійснених російськими військовими попередніх масованих ракетно-дронових атак.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо про аварійні відключення споживачів у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Перед тим про знеструмлення понад п’яти тисяч абонентів у Запорізькій області через російські удари по енергетичній інфраструктурі у сусідній Дніпропетровщині повідомила місцева влада.

Голова Сумської ОВА повідомляв про вечірній російський удар по енергетичній інфраструктурі Сумщини. «Без світла залишилися частина Сум і частина Сумського району», – зазначив він.

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються також споживачі у Дніпропетровській області.