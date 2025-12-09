«Укренерго»: споживання електроенергії має тенденцію до зростання

Російські війська вночі проти 9 грудня атакували енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, через це на ранок тривають знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях, повідомляє оператор «Укренерго».

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів», – йдеться в повідомленні.

Компанія нагадує, що через російські атаки на енергетику тривають графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 1,5 до 4 черг.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 9 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – застосування меншого обсягу вимушених заходів обмеження в окремих регіонах», – додає оператор.

При цьому 8 грудня максимум споживання був зафіксований увечері – він був на 7,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня 5 грудня. Зниження пояснюють збільшенням обсягу відключень.

«Укренерго» нагадує, що зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, і просить за можливості переносити енергоємні процеси на нічний час, після 23:00.

Раніше стало відомо про аварійні відключення споживачів у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Перед тим про знеструмлення понад п’яти тисяч абонентів у Запорізькій області через російські удари по енергетичній інфраструктурі у сусідній Дніпропетровщині повідомила місцева влада.

Голова Сумської ОВА повідомляв про вечірній російський удар по енергетичній інфраструктурі Сумщини. «Без світла залишилися частина Сум і частина Сумського району», – зазначив він.

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються також споживачі у Дніпропетровській області.



