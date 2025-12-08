Енергетика Молдови повернулася до нормального стану після атак РФ по Україні – завдяки допомозі Румунії

Державне підприємство Moldlectrica оголосило 8 грудня про повернення національної енергосистеми до нормального режиму роботи після того, як 6 грудня звернулося до Румунії з проханням про «екстрену допомогу» – з огляду на російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Національний оператор електропередачі заявив, що постачання електроенергії до Республіки Молдова здійснюється відповідно до прогнозів постачальників, і повністю забезпечений обсяг, необхідний для внутрішнього споживання.

Водночас Moldelectrica закликала громадян Республіки Молдова раціонально споживати електроенергію, особливо в години пік, щоб зменшити навантаження на мережу та забезпечити ефективне функціонування енергетичної інфраструктури.

6 грудня Молдова була змушена звернутися по екстрену допомогу до Румунії після того, як Росія атакувала Україну, використавши понад 650 безпілотників та 50 ракет, з яких 65 та 20 відповідно вразили цілі, зокрема українські енергетичні об’єкти. В результаті десятки тисяч людей у кількох регіонах України залишилися без електроенергії та теплопостачання.



