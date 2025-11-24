Україна не забирає молдовські запаси зі своїх газосховищ – міністр енергетики Молдови

Запаси молдовського природного газу, які зберігаються в Україні, є безпечними та неушкодженими, заявив 24 листопада міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту. Такий коментар він дав молдовській службі Радіо Свобода після повідомлень, нібито Україна забирає молдовський газ для покриття власного дефіциту.

Республіка Молдова сформувала «безпековий запас» обсягом 50 мільйонів кубічних метрів природного газу, причому «більш як половина, або 27 мільйонів кубічних метрів, зберігається на складах у Румунії, ще приблизно 23 мільйони кубічних метрів – в Україні», розповів міністр.

Агентство з регулювання енергетики (ANRE) також заявило 24 листопада, що сформовано гарантійний запас, який покриє споживання протягом 10 днів зими, і його можна буде використовувати лише в надзвичайних ситуаціях.

Україна має найбільші підземні сховища газу в Європі ємністю понад 30 мільярдів кубічних метрів. На кінець жовтня вони були заповнені лише приблизно на 30%, повідомляє Reuters. З іншого боку, набагато менші сховища Румунії заповнені на зиму більш ніж на 97%, що перевищує поріг у 90%, рекомендований ЄС для своїх членів.

Міністр енергетики також пояснив, що існують відмінності у зберіганні та використанні запасів газу в Румунії та Україні. У той час як в Україні їх можна вилучати будь-коли, в Румунії як закачування, так і вилучення здійснюються на основі заздалегідь встановленого календаря.