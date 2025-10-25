Молдова продовжила пільги на транзит газу Трансбалканським коридором. Це рішення стосується України

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (ANRE) схвалило продовження пільгових умов на транспортування газу Трансбалканським коридором. Це рішення, серед іншого, спрямоване на забезпечення надійного постачання газу в Україну.

Про це повідомляє пресслужба ANRE 24 жовтня, були схвалені зміни до ршення № 272/2025 щодо Трансбалканського трубопроводу, враховуючи спільну ініціативу, подану операторами газотранспортних систем Греції, Болгарії, Румунії, Республіки Молдова та України. Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу до України.

Зазначається, що зміни передбачають продовження пільгових умов на період 6 місяців (листопад 2025 року – квітень 2026 року), застосування 50% знижки на тарифи на транспортування для SRL «Vestmoldtransgaz» у точках міжз’єднання Каушень та Гребеники.

Цим рішенням Молдова зміцнює свою роль регіонального транзитного коридору, сприяючи транспортуванню природного газу з Греції до України та сприяючи диверсифікації маршрутів і джерел постачання, зазначають в ANRE.

Це рішення схвалено на тлі посилення російських атак, зокрема, на газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Завдяки Трансбалканському коридору в України з’явилася можливість імпортувати газ через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову. Цей маршрут розширює доступ України до ресурсів із південного напрямку та дає змогу закуповувати газ у нових країн-експортерів.



