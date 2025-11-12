Молдова не отримала останній транш кредиту МВФ. Міністр каже, що це не спричинить фінансових труднощів

Новий міністр фінансів Молдови Андріан Гавриліце заявив 12 листопада, що рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) зупинити останній транш на 170 мільйонів доларів США з кредиту, пов’язаного з реформами, не спричинить фінансових труднощів для країни. За його словами, які цитує молдовська служба Радіо Свобода, уряд зможе компенсувати це за рахунок інших зовнішніх фондів.

У заявах для журналістів міністр фінансів пояснив, що влада натомість використовує кошти з «французького кредиту» та Плану зростання, підтримуваного ЄС. Він уточнив, що влада проводить «попередні переговори з МВФ», а в грудні до Кишинева приїде місія цієї установи, під час якої будуть розглянуті «плани та потенційна співпраця на майбутнє».

Раніше МВФ підтвердив, що затверджена ще 2021 року програма фінансування Молдови вартістю близько 800 мільйонів доларів закінчилася наприкінці жовтня 2025-го. МВФ заявив, що останній транш не було перераховано, оскільки Молдова затримала кілька реформ, зокрема фіскальних.