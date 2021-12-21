Молдова отримає від МВФ пакет допомоги для подолання наслідків пандемії

Керівництво Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалило пакет допомоги Республіці Молдова в обсязі 558 мільйонів доларів для подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції нового типу.

Близько 80 мільйонів доларів буде запроваджено негайно. Загалом здійснення програми розраховане на 40 місяців. Заява МВФ опублікована 21 грудня.

«Влада Молдови досягла похвального прогресу в оздоровленні банківського сектора та зміцненні макрофінансової стабільності», – заявив заступник директора-розпорядника МВФ Кеньї Окамура.

Пандемія COVID-19, посуха 2020 року і зростання цін на енергоносії, що триває у світі, уповільнили економічну активність, посилили економічні ризики і ускладнили вироблення політичних рішень, сказав Окамура.

Республіка Молдова є однією з найбідніших країн Європи. У листопаді виплатила заборгованість на суму 79 мільйонів доларів російському «Газпрому» – під загрозою припинення постачання природного газу російським монополістом.