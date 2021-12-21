Ескалація конфлікту з Росією, ціни на енергоносії та «омікрон» погіршили економічні очікування – НБУ

Очікування розвитку економіки погіршилися через ескалацію конфлікту з Росією, різке зростання цін на енергоносії, поширення нових штамів коронавірусу, повідомив Національний банк України у звіті про фінансову стабільність.

«Відповідно зросла премія за ризик інвестування в Україну. Триває згортання монетарних стимулів розвиненими країнами та зростання безризикової дохідності. Це ускладнює для України доступ до ресурсів на світових фінансових ринках, тож збереження співпраці з МВФ є важливим. Економіка має достатній запас міцності для протистояння зазначеним ризикам, однак зростає повільніше, ніж очікувалося. Для її пришвидшення потрібні інвестиції», – йдеться у звіті.

Водночас регулятор каже, що фінансовий сектор перебуває у відмінному стані, є «стійким та прибутковим», а банки нарощують кредитування завдяки високому рівню ліквідності та капіталізації.

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«Споживчі кредити відновили докризові темпи зростання – понад 30% у річному вимірі – завдяки попиту з боку населення та привабливості сегмента для банків через високу дохідність. Підвищення ваг ризику за споживчими незабезпеченими кредитами з 01 січня 2022 року до 150% сформує належний запас капіталу на покриття кредитного ризику цього портфеля... Активне кредитування сприяло зростанню чистих процентних доходів, а значні обсяги транзакційного бізнесу – збільшенню чистих комісійних доходів. Це разом із низькими витратами на формування резервів та помірними адміністративними витратами забезпечило рекордну прибутковість сектору (банківського – ред.)», – додали в НБУ.

Раніше у Нацбанку озвучили прогноз, що інфляція буде знижуватися протягом 2022 року.