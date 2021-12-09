У Нацбанку очікують, що інфляція буде знижуватися протягом 2022 року

Інфляція буде знижуватися до кінця 2021 року та протягом всього наступного – такий прогноз Національного банку озвучив заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук 9 грудня.

«Інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022 року. Рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін сприятимуть сповільненню продовольчої інфляції. Навесні наступного року після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі. Це сприятиме й зниженню собівартості виробництва товарів і послуг в Україні», – йдеться в його виступі, який цитує пресслужба Нацбанку.

За даними центробанку, протягом жовтня зростання споживчих цін сповільнилося до 10,9% у річному вимірі і продовжило сповільнюватися в листопаді.

У Нацбанку це пояснюють такими чинниками:

вичерпанням низької бази порівняння 2020 року

кращими врожаями в цьому році

адміністративними рішеннями щодо тарифів на комірне

зміцненням обмінного курсу гривні протягом попередніх місяців

впливом власних попередніх рішень з посилення монетарної політики

При цьому в регуляторі визнають, що зниження інфляції відбувається не так швидко, як це було передбачено жовтневим прогнозом. Тоді в НБУ передбачали, що інфляція триматиметься рівня 9,6% до кінця 2021-го.

У Нацбанку це пояснюють вторинними ефектами подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв, зростанням витрат бізнесу на логістику та зарплатню, а також стійким внутрішнім попитом.

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«Реалізувалися також додаткові проінфляційні ризики. По-перше, посилення геополітичної напруги негативно позначається на вартості українських активів та ситуації на валютному ринку. По-друге, світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані нами рівні та, ймовірно, залишатимуться вищими найближчими місяцями», – йдеться у виступі Ніколайчука.

Крім того, у НБУ вказують на глобальну інфляцію, яка призвела до посилення монетарної політики іншими центробанками.