Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Верховна Рада підтримала в другому читанні закон про державний бюджет на 2022 рік.

За проєкт бюджету проголосували 264 народних депутати, проти 36, утрималися – 34. Після цього парламентарі 268 голосами «за» підтримали проєкт у цілому з урахуванням висновку бюджетного комітету.

Документ представив у сесійній залі міністр фінансів Сергій Марченко. Він назвав серед чинників, які впливатимуть на бюджет наступного року, пандемію, можливість підвищення відсоткових ставок на міжнародних ринках через високу інфляцію, старіння населення, загрозу загострення російської агресії.

«Пріоритети, які були визначені президентом, Верховною Радою та урядом, збережені, це: зростання заробітних плат медиків, забезпечення житлом ветеранів бойових дій, збільшення стипендій студентам, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар’єрність, продовження цифровізації крахни та підготовка до всеукраїнського перепису населення, розвиток інфраструктури, забезпечення потреб сектору безпеки та оборони», – сказав міністр.

Водночас представники опозиційних фракцій розкритикували проєкт бюджету за, на їхню думку, недостатнє фінансування медицини, нереалістичні показники та збільшення фінансування силових відомств.

Згідно з пояснювальною запискою, доходи бюджету на прийдешній рік заплановані в сумі 1,311 трильйона гривень. Видатки збільшені порівняно з першим читанням до понад 1,52 трильйона.

Зокрема, за статтями, пов’язаними з обороною, передбачені витрати на суму 323,13 мільярда гривень, що дорівнює 6% ВВП.

Проєкт бюджету до першого читання передбачав зріст ВВП на 3,8% у 2022 році, курс гривні – на рівні 28,6 гривні за долар.