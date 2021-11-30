Верховна Рада ухвалила закон про «збалансованість бюджетних надходжень»

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №5600 «щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Документ підтримали 255 народних депутатів, проти проголосували 69, 23 парламентарі утрималися:

«Слуга народу»– 210 за, утрималися 10

«Опозиційна платформа – За життя» – проти 17, утрималися двоє

«Європейська солідарність» – 24 проти

«Батьківщина» – двоє за, 15 проти

«За майбутнє» – 18 за

«Голос» – шестеро проти, шестеро утрималися

«Довіра» – 19 за

Позафракційні – шестеро за, шестеро проти п’ятеро утрималися

Перед цим депутати кілька годин розглядали правки до документу. Співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко вже пообіцяла, що її політична сила добиватиметься скасування рішення про ухвалення документу.

Згідно з пояснювальною запискою народних депутатів-ініціаторів документу, його метою є «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства».

У листопаді цього року «Бігус.Інфо» розповіли про те, що урядовий законопроект №5600, який позиціонувався як антиолігархічний, на шляху від Кабміну до Верховної Ради втратив практично всі норми, які збільшували податки для великих компаній, зокрема й бізнесу Ріната Ахметова. Журналісти пов'язують це з впливом, який чинило, зокрема, і оточення олігарха на процес ухвалення цього законопроєкту.

Раніше у коментарі Радіо Свобода Ахметов заперечував як свій зв’язок із політичною діяльністю будь-кого з парламентарів, так і свій вплив на політичні процеси, наголошуючи, що наразі не займається політикою.