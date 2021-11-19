Україна в півтора раза наростила експорт до ЄС: що відбувається

Україна з початку року в півтора раза наростила експорт до Європейського союзу – свого найбільшого економічного партнера. Особливо виділяються на цьому тлі продукція гірничої та металургійної промисловості, аграрний сектор та деякі напрямки машинобудування, свідчить державна статистика.

На Банковій уточнюють, що питання не лише у попиті на світових ринках, а й у зміні підходів української дипломатії: вона дедалі більше дбає про зовнішню торгівлю.

Між тим, експерти вбачають у зростанні експорту до ЄС не лише успіхи уряду та окремих українських галузей, а й рекордну світову інфляцію, що стала наслідком пандемії. Через неї у світі дорожчають більшість товарів та послуг.

Україна на третину наростила експорт товарів та послуг: такі дані наводить Укрстат за три квартали (січень-вересень) 2021 року, порівнюючи їх з січнем-вереснем 2020 року.

Імпорт до України також зростає, але трохи повільніше. Тому українське сальдо балансу стало позитивним: тобто, країна за 9 місяців експортувала на 443,2 мільйона доларів більше, ніж імпортувала.

Основні показники за січень-вересень:

Експорт товарів та послуг – 56,1 млрд дол, або на 32,2% більше, ніж за січень-вересень 2020-го.

млрд дол, або на 32,2% більше, ніж за січень-вересень 2020-го. Імпорт товарів і послуг – 55,7 млрд дол, або на 31,8% більше, ніж торік.

млрд дол, або на 31,8% більше, ніж торік. Зокрема, експорт до ЄС за 9 місяців зріс на 50%: він становить 21,8 млрд дол, тоді як за 9 місяців 2020 року було лише 14,7 млрд дол.

млрд дол, тоді як за 9 місяців 2020 року було лише млрд дол. Імпорт з ЄС зріс на 27%.

Що саме посприяло пожвавленню торгівлі між Україною та її економічним партнером – ЄС? Про це Радіо Свобода розпитало експертів та представників влади.

Що допомогло Україні наростити експорт

Фахівці, які поговорили з Радіо Свобода, виділяють кілька причин стрімкого зростання українського експорту до Євросоюзу. Йдеться і про світові економічні тенденції, і про динаміку конкретних українських галузей, і навіть про окремі дії влади.

Зростання цін на основні товари, які експортує Україна

У світі зростає попит на зернові та олійні культури, і цей процес додатково прискорюється через подорожчання пального, пояснює Радіо Свобода заступниця директора компанії «ПроАгро Груп» Марія Колесник.

Подорожчала українська пшениця. Додатково впливають на це ціни на нафту, які стимулюють збільшення попиту з боку виробників етанолу/біодизеля

«У країнах ЄС з початку маркетингового року (з липня і до сьогодні) дорожчає пальне на автозаправках. До речі, так само, як і зернові. Так, подорожчала українська пшениця на базисі FOB (вартість товару після його завантаження на борт). Додатково впливають на це світові ціни на нафту, які стимулюють збільшення попиту на аграрну продукцію з боку виробників етанолу/біодизеля, що знімає обсяги зерна та іншої продукції з продовольчих ринків», – пояснює Марія Колесник.

Нині у світі дорожчає не лише нафта, а й решта енергоресурсів: світ входить у початок холодного сезону з рекордними цінами на газ та на вугілля на тлі їхньої дефіциту. Проте дорожчають не лише зерно та енергоресурси: ідеться про загальне підвищення цін на більшість товарів, свідчить світова статистика.

Збільшення світової інфляції

Ще одна причина збільшення українських доходів від експорту – та ж сама, що підганяє ціни на полицях українських магазинів, каже фахівчиня. Передовсім через інфляцію (зростання загального рівня цін – ред.), яка цього року б'є рекорди у світі, український експорт до ЄС виріс у грошовому вимірі, пояснює Радіо Свобода Марія Колесник. За її словами, це, зокрема, стосується і аграрної продукції як однієї з основних статей експорту.

«Я думаю, що первинна – інфляція. В світі вона має зараз найвищі показники. До прикладу в США вона найвища за останні 30 років, тому це природньо. В Сполучених Штатах шалені кошти були вкинуті в економіку. Фактично наявна інфляція – це наслідок пандемії», – пояснює експертка причину подорожчання українського експорту.

Світове економічне відновлення після пандемії

Світова економіка відновлюється після карантинних обмежень, які мали місце на початку пандемії, й тому зростає попит на низку українських товарів: від руди до металопрокату й окремої продукції машинобудування, визнає в розмові з Радіо Свобода старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак також вважає швидке відновлення економіки ЄС однією з рушійних сил для українського експорту.

«В більшості європейських країн відновлення почалося ще в четвертому кварталі минулого року. Безумовно, це призвело до підвищення попиту, передовсім на продукти харчування та на інший український експорт», – зауважив економіст.

Раніше Марія Колесник прогнозувала в коментарі Радіо Свобода, що світове економічне відновлення сприятиме збільшенню попиту на продовольство у світі та підвищенню цін на нього. Цю тенденцію вона вважає досить тривалою.

Позитивна динаміка українського АПК та окремих галузей промисловості

Україна цього року нарощує експорт передусім за рахунок сільського господарства та агропереробки, вважає Андрій Новак.

«Збільшення українського експорту до ЄС пояснюється декількома причинами. По-перше, це прямий наслідок збільшення квот на українську аграрну продукцію, які ЄС практично щороку оновлює. А по-друге, ще й ціни на агропродукцію від початку року зростали у світі, і в Європейському союзі зокрема», – пояснює Андрій Новак.

За його словами, має місце такий собі «ефект мультиплікатора»: зростає фізичний обсяг українського аграрного експорту, але й кожна його тонна продається за вищими цінами, ніж торік.

Цього року Україна зібрала рекордний врожай зернових, бобових та олійних культур: на тлі світового подорожчання продовольства такий врожай став фінансовим стимулом і для сільського господарства, і для економіки в цілому. Це визнавали представники влади та незалежні експерти в коментарях Радіо Свобода.

Але експорт збільшується ще й тому, що 2021 році демонструє зростання український ВВП загалом: у другому кварталі він збільшився на 5,7%, а у третьому – на 2,4% (порівняно з аналогічними періодами минулого року).

Аналізуючи оновлену українську статистику, Дмитро Горюнов побачив стрімке зростання експорту окремих груп товарів, які належать до традиційної української спеціалізації.

Такі великі статті експорту, як руда, виросли більш ніж у два з половиною рази

«Лише за пів року такі великі статті експорту, як руда, виросли більш ніж у два з половиною рази. Майже на 80% зріс експорт чорних металів, на 50% виріс експорт електричного машинобудування (сюди й входить електричний кабель, який Україна виготовляє для потреб ЄС). Цікаво, що Україна нарощує експорт меблів та подібних товарів. Зростання – це добре для економіки, для платіжного балансу. Але диверсифікації, на жаль, не відбувається», – говорить економіст, вказуючи на те, що основа українського експорту не є високотехнологічною продукцією з високою доданою вартістю.

Переорієнтація на ринок ЄС з ринків Росії та країн СНД

Нарощування експорту до ЄС у півтора раза є позитивом, оскільки свідчить про переорієнтацію української економіки від Росії в бік Заходу, заважує економічний радник президента України Олег Устенко. Але він закликає не обмежуватися цим напрямком й активніше виводити українську продукцію на інші перспективні ринки.

Близько 40% українського експорту направляється в ЄС, а частка експорту до РФ – незначна

«Україна як була, так і залишається експортно орієнтованою країною: експорт формує близько 40% ВВП. Але основне зрушення – це зміна напрямків українського експорту. У 2013 році на долю ЄС припадала чверть українського експорту, на Росію – близько третини. Тоді як зараз близько 40% направляється в ЄС, а частка експорту до РФ – незначна, в межах 5%, – пояснює Устенко. – Однак відбулася не лише компенсація одного напрямку за рахунок іншого. За останні два роки відбулися зрушення і за іншими напрямками, а не лише за двома, донедавна головними. Зрушення стосуються ринків Африки, Близького Сходу, Латинської Америки».

Торговельна дипломатія

Ці зміни є очікуваними, оскільки українська дипломатія стала приділяти значно більше уваги питанням торгівлі, продовжує Олег Устенко.

«Це артикулював і президент України Володимир Зеленський, і голова закордонного відомства Дмитро Кулеба. Змінилися завдання, які ставляться перед українською дипломатією: так, політика і захист українських громадян за кордоном – це дуже важливо. Але економічні завдання перед українськими амбасадами – серед головних. Йдеться і про торговельну присутність в інших країнах, і про залучення їхніх інвестицій», – пояснює економічний радник президента України.

Що заважає

Квоти на безмитний експорт низки українських товарів (передовсім продовольчих та сировинних) є одним з елементів Угоди про асоціацію України з ЄС. До підписання цієї угоди ввізним митом обкладався майже весь український експорт до Європи.

Але наразі квоти певним чином стримують торгівлю, а їхнє збільшення – стимулює її, визнає Андрій Новак.

Нині на сайті Єврокомісії згадується 80 найменувань української продукції та обсяги квот на неї. На цілу низку товарів квоти вибрані до нуля.

Дмитро Горюнов визнає, що розмір квот здебільшого є значно меншим, ніж українські експортні можливості.

«Іноді дивишся на цю статистику, і обсяг невибраної квоти зменшується на очах, і за якийсь тиждень падає до нуля», – говорить економіст.

Наскільки заважають квоти?

Залежить від виду продукції, визнає Марія Колесник.

«На експорт зернових квоти не впливають ніяк. Зерно Україна постачає (до ЄС) понад квоти й не звертає на них уваги. Просто сплачує мито. А от експорту м'яса та меду вони суттєво заважають», – пояснює аграрна експертка.

Ще одним викликом є дотримання технічних регламентів та стандартів ЄС ​до експортної продукції. Але, уточнюють експерти, у цих вимогах є позитив: Україна отримує стимул для поліпшення якості своїх товарів та послуг.

Інший чинник, про який згадує Дмитро Горюнов: наразі Україна не здатна виходити на ринок ЄС з високотехнологічною продукцією й успішно конкурувати, за кількома винятками. Тому більшість експорту – це сировина, матеріали та продукти харчування, до яких поступово додаються побутові товари (меблі, одяг) та окрема продукція українського машинобудування.

Чому збільшення торгівлі з ЄС – це важливо

Європейський союз залишається найбільшим економічним партнером України: на нього припадає понад 40% від обсягу зовнішньої торгівлі. І, на думку більшості експертів, він є набагато надійнішим та більш передбачуваним, ніж такі великі економічні гравці, як Росія та Китай.

Торгівля з Європейським союзом вигідна ще й тим, що Україна експортує до ЄС значно більше, ніж імпортує звідти: відтак цей напрямок торгівлі збільшує приплив валюти в економіку. Для порівняння, експорт українських товарів до Китаю (другий за розміром торговельний партнер України після ЄС) є меншим за імпорт китайських товарів у грошовому еквіваленті. Про це згадує Дмитро Горюнов.

«Експорт до ЄС зростає значно швидшими темпами, ніж загальний український експорт в цілому. Це дуже добре, бо Євросоюз є стратегічним партнером України і з політичних міркувань ніколи не відмовлявся від розвитку торгівлі, як це неодноразово робила Росія та ринки інших країн СНД», – пояснює економіст.

Олег Устенко, зі свого боку, згадує про те, що така структура експорту відображає зменшення економічної залежності України від Росії. До того ж, за його словами, Європа є найбільшим, але вже не єдиним перспективним напрямком для української зовнішньої торгівлі.

Український експорт становить близько 60 мільярдів доларів на рік, понад 85% його – це товари, решта – послуги, такі дані наводить українське Мінекономіки. Причому 15 країн та їхніх об'єднань споживають чотири п'ятих українського експорту. На першому місці за обсягом українського експорту – ЄС, за ним іде Китай, Росія посідає третє місце. Слідом ідуть Туреччина, США, Індія, Велика Британія, Єгипет, Білорусь, Ірак, Молдова, ОАЕ, Ізраїль, Швейцарія та Іран.

За даними Мінекономіки, в структурі українського експорту домінують продукція АПК (36%), метали та інші продукти металургії (23, 5%), корисні копалини (15,4%), продукція машинобудування (10%) та хімічної галузі (5,5%), деревина і папір (4%).