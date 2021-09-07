Україна пропонує США зону вільної торгівлі, запевняє міністр Кулеба, але не уточнює, що думають у Вашингтоні

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі (ЗВТ) між двома країнами. Про це заявляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Для України така угода мала би вигоди, але з урахуванням не надто великих обсягів торгівлі зі Сполученими Штатами і того, що нині не відома позиція США, наразі у заві міністра політики більше ніж економіки, зауважують експерти.

Підсилювати економіку України уряд планує, серед іншого угодою про зону вільної торгівлі зі Сполученими Штатами Америки, переконує Дмитро Кулеба. Водночас він не називає можливі терміни реалізації такого починання, та не роз’яснює, що відповіли у США на пропозицію.

«У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону», – повідомив Кулеба у програмі «Свобода слова».

ЗВТ зі США – ідея слушна, вона однозначно обіцяє Україні економічні вигоди, зазначає у коментарі Радіо Свобода директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Водночас зауважує, він реалізація ідеї – це вже складніше, адже українські галузеві лобі можуть мати інші інтереси.

Чим більше Україна буде мати відкриті економічні відносини із більшою кількості країн, тим більше це сприятиме нашій торгівлі і нашому виробництву

«Україна – мала відкрита економіка. Вона може вигравати і потребує режиму максимального сприяння торгівлі, максимальної відкритості. Бо в окремих сферах, до прикладу в аграрній сфері, ми зараз посилюємо стратегічний зв’язок із Сполученим Штатами. Тому економічна відкритість набуває значної актуальності. Та й взагалі, чим більше Україна буде мати відкриті економічні відносини із більшою кількості країн, тим більше це сприятиме нашій торгівлі і нашому виробництву. Ми маємо вільну торгівлю з Євросоюзом, з Великою Британією, тому дуже напрошується покращити торговельний режим зі Сполученими Штатами. Гадаю, за належної політичної волі це можна і потрібно реалізувати.

Найбільший торговельний партнер – Китай – розташований не ближче. Тут дуже важливо, що б ми розуміли, хто дійсно наш партнер. Бо Китай на міжнародній арені часто займає далеко не проукраїнську позицію. Це стосується питань культури, мови, кордонів, військових питань. Тому торгівля це добре, але дуже часто значимість торговельного партнера визначається з політичних чи суспільно-політичних аспектів», – каже Юрчишин.

Коли виникла ідея ЗВТ зі США?

Звісно, що у перспективі ЗВТ зі США обіцяє вигоди, хоч і більші для США та менші для України, зауважує у розмові з Радіо Свобода економічний експерт Валерій Гладкий. Але він висловлює сумніви щодо підґрунтя для такої заяви очільника МЗС України, оскільки про подібне не йшлося під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Здається, це більше схоже на обіцянки, які не мають під собою ніякого ґрунту

«Можна бажати багато чого, а реальність інша. Після відвідин президентом Зеленським США, після його переговорів із президентом Байденом, навіть, ідей про запровадження ЗВТ із Сполученими Штатами не було. Тому зараз після цього візиту говорити щось на кшталт таких великих кроків, мені здається, це більше схоже на обіцянки, які не мають під собою ніякого ґрунту.

Якщо дивитися на обсяги торгівлі України з Європою і США, то обсяги зі Сполученим Штатами набагато менші. Тому що це далеко, тому що це та економіка, яка має можливість імпортувати, звідки вона бажає. А український експорт переважно сировинний, із низькою доданою вартістю. Він не найбільш конкурентоздатний. Тому ефект, звісно, був би не такий, як нам хотілося би мати.

Але все ж розширення можливостей експорту добре би вплинуло на українську економіку – це валютна виручка і курсова стабільність, податки, заробітні плати тощо. ЗВТ також передбачає можливість пільгового імпорту. Це би дозволило імпортувати інвестиційні товари для модернізації українських підприємств», – говорить Гладкий.

Але, зрештою, сукупність факторів перетворює економічне питання про зону вільної торгівлі на політичну заяву міністра закордонних справ, вважає учасник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Спрямовану, скоріш за все, на внутрішнє споживання в Україні, припускає він у коментарі для Радіо Свобода.

Ринку в Америці ми не маємо, тому що це дорого і там зовсім інші правила. Тому тут більше політики, ніж економіки

«Підписати угоду про зону вільної торгівлі можна із ким завгодно. Але тепер, коли йдеться про ЗВТ, на перший план виступають політичні речі. У наші часи логістику і відстані ніхто не скасовував. Так, у нас є певний обсяг торгівлі зі США, але Сполучені Штати – це не основний наш торговельний партнер. У нас по аграрній продукції – Європа, північ Африки, трішки Близький Схід і Південно-Східна Азія. Тобто те, що пов'язане з логістикою. Так само і по рудах та сировині.

Тому чисто з політичної точки зору – це добре, так. Так само, як ми з Канадою підписували угоду про ЗВТ. Але це не є наші основні торговельні партнери з приводу переліку нашого експорту, який на 45 відсотків складається з аграрної продукції, на 30 – руда чорних металів. Руда – це Китай, Південно-Східна Азія. Аграрна продукція – Африка і Близький Схід. Ринку в Америці ми не маємо, тому що це дорого і там зовсім інші правила. Тому тут більше політики, ніж економіки», – наголошує Пендзин.

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг зі США у 2020 році становив 5,8 мільярда доларів.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США, держави підписали угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також в ефірі телепрограми заявив, що Україна постійно порушує питання безвізового режиму зі США, Канадою та Великою Британією.