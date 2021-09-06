Путін готовий зустрітися із Зеленським: що стоїть за натяками Кремля?

Путін готовий зустрітися із Зеленськими, але не готовий говорити про Крим, заявляють у Кремлі. Чи варто на владі України відгукнутися і скористатися шансом просунутися у переговорах щодо Донбасу? Чи це чергова маніпуляція, участь України в якій дозволить Росії питання Криму таки «винести за дужки»?

Крим «не може бути» пунктом порядку денного переговорів між Зеленським і Путіним. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. При цьому він запевняє, що Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, адже відносини двох країн, «треба виправляти». Втім, наразі, про підготовку зустрічі не йдеться, Пєсков переконує, що через позицію України.

«Політичної волі з Києва не видно. Просунутися у питанні можливої зустрічі поки не вдається», – запевняє речник Путіна.

Українська сторона також готова до зустрічі з президентом Росії, заявляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, зустрічі уникає саме Путін.

Складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки

«Ми не ховаємося від такої зустрічі й готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі», – каже Кулеба.

Кремль знову вдається до маніпуляцій, намагається втягнути Україну в перемови, при цьому нав’язавши всій порядок денний, зазначає у коментарі Радіо Свобода політолог Євген Магда. На його думку, згода президента України на зустріч у такому форматі була би принизливою для нього і поставила би Україну під питання, чи є вона суб’єктом міжнародної політики.

Якщо Росія не буде говорити про Крим, а Зеленський буде наполягати на зустрічі з Путіним, то він буде просто блідо виглядати

«Ми маємо справу з достатньо цікавим моментом – Росія починає маневрувати, і маневрувати саме устами Пєскова. З одного боку, це технологічний прийом, який Росія постійно використовує. Тобто, умовно, Пєскову має відповідати Никифоров. А з іншого боку, Росія дає сигнал Заходу, що не буде говорити про Крим, а Донбас Кремль нібито залишає за рамками, про нього не згадує. Вони розраховують, що Україна кинеться і буде швиденько говорити.

Гадаю, що Україна не повинна формувати порядок денний переговорів у таки спосіб, щоб уникати розмов про Крим і Донбас. Якщо Україна хоче демонструвати власну суб’єктність, то вона має наполягати на переговорах і про долю тимчасово окупованих територій. Тим більше, після саміту «Кримської платформи», інакше виникне думка про те, що після саміту мають бути якісь дії. Якщо Росія не буде говорити про Крим, а Зеленський буде наполягати на зустрічі з Путіним, то він буде просто блідо виглядати. Як він може собі дозволити приїжджати на переговори, де не йде мова про одну з найбільших проблем нашої держави?» – наголошує Магда.

Шанс чи пастка?

Тему окупованого Криму Кремль відмовляється обговорювати ледве не від моменту окупації, нагадує у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Тим часом, зауважує він, Зеленський має шанс просунутися у питаннях щодо окупованого Росією Донбасу, принаймні спробувати.

Зустріч з Путіним – це можливість спробувати вести діалог, підняти тему Донбасу

«Те, що Путін уникає обговорювати Крим, у цьому немає нічого нового. Росія з 2015 року не хоче говорити на цю тему, таким чином намагається демонструвати Заходу, що питання ніби вирішене і закрите для обговорення. Але важлива не позиція Росії і Путіна, а позиція України. Для нас головне, що ми цю тему підіймаємо. Тему окупованих територій. Для цього було створено «Кримську платформу», щоб Крим не лишався в тіні, щоб був міжнародний майданчик, що не полишає цієї теми. Є увага Заходу до «Кримської платформи», є зацікавленість.

Зустріч з Путіним – це можливість спробувати вести діалог, підняти тему Донбасу. Це для нас важливо. Питання Донбасу треба вирішувати, говорити і наполягати. Тут можна спробувати. І це також, принаймні демонстрація позиції України у темі Донбасу, і треба використовувати усі можливості, щоб привертати увагу. А те, що Путін не хоче говорити про Крим – це не головне», – вважає Фесенко.

Втім, саме в тому, щоб втягнути Україну у новий рівень переговорів щодо Донбасу, і може полягати план Кремля, припускає експерт з міжнародних відносин Геннадій Друзенко. Крим для Росії, наголошує він, через вже сталу позицію міжнародної спільноти є набагато менш зручною темою перемовин.

Кремль надалі наполягатиме на виконанні Мінських домовленостей, а для України виконати Мінські домовленості – це випити отрути

«В України є нагальні питання для обговорення з Росією, які наче б то дозволяють винести Крим за дужки. Але я би не радив, бо насправді поки усі зустрічі з Путіним мали нульовий результат. Ще раз поїхати, зустрітись і потиснути руку людині, яка несе відповідальність за смерті десятків тисяч українців та анексовані території? Не думаю, що це піде на користь президентові України.

Про Донбас вони будуть говорити, але на відміну від Криму, де позиція однозначна, вся міжнародна спільнота визнає, що це українська територія, то тема Донбасу для Росії більш вигідна. Вони будуть наполягати «на букві» Мінських домовленостей. А «буква» говорить, що спочатку вибори, а потім виведення військ, а Україна цього прийняти не може. Дяка за це попередньому президентові за протиснуті домовленості, патові для України. Тому Кремль надалі наполягатиме на виконанні Мінських домовленостей, а для України виконати Мінські домовленості – це випити отрути», – каже Друзенко.

Раніше, президент України Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна, де той вкотре намагається обґрунтувати тезу, що росіяни і українці – це один народ, заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання статей.

Тим часом, за словами очільника українського Міністерства закордонних справ, дипломати працюють над підготовкою візиту президента США в Україну. Водночас, за словами Дмитра Кулеби, Джо Байден відвідає Київ не в цьому році, адже «дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік».