«Ми збираємося збільшити ціну, яку Росія буде платити за свою агресію» – сенатори США

Після зустрічі президентів України та США розпочалася інтенсивна робота над втіленням домовленостей у реальність, розповіла Радіо Свобода тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Підтвердженням цих слів став візит сенаторів Сполучених Штатів. Вони зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським, а також з українськими міністрами оборони та закордонних справ. Основний акцент американські сенатори ставлять на посиленні обороноздатності України, але не обійшли увагою і реформи та боротьбу із корупцією.

Четверо сенаторів і член Палати представників США після зустрічі із високопосадовцями вийшли зі своїми зверненнями до преси. Кожен з них висловив підтримку українського народу у боротьбі проти російської агресії.

Сенатор Ліндсі Грем розповів, що багато разів був в Україні разом зі своїм другом Джоном Маккейном, який захоплювався цією країною, за його словами. Він зазначив, що основними темами на сьогодні у розмові із високопосадовцями стали надання додаткової оборонної та економічної допомоги від США.

«Моя мета – досягти угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами в найближчі роки і це, насправді, змінить наші стосунки. Це буде сигнал для світу, що Україна відкрита для бізнесу. Але щоб досягти цієї мети, треба більше зробити в напрямку подоланні корупції в Україні. Ми цінуємо реформи, які є, але потрібно зробити більше», – наголосив Ліндсі Грем.

Єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сила. Ми сподіваємося зробити Україну потужнішою у військовому план, економічно

Він також наголосив на тому, що допомога від США має бути набагато більшою, ніж є зараз, аби посилити Україну в обороні проти російської агресії.

«Ми будемо допомагати модернізувати морський флот, надавати більше систем «Джавелін», ми збираємося збільшити ціну, яку Росія буде платити за свою агресію. Ми не прагнемо конфлікту, а хочемо дипломатичного вирішення проблем. Але єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сила. То ж ми сподіваємося зробити Україну потужнішою у військовому плані, економічно, і найкраще, що може статися у цьому напрямку – це угода про створення вільної економічної зони між Україною та США. Кожен республіканець, і кожен демократ розуміє, що відвернутися від України означає відвернутися від свободи як такої. Коли йдеться про Україну, то єдине скажу – треба робити більше», – Ліндсі Грем.

У відповідь на питання Радіо Свобода, сенатор зазначив, що обговорювали і питання деолігархізації та втілення реформ. Ліндсі Грем привітав спроби реформувати судову систему і наголосив на важливості ухвалення закону, що захищає права інтелектуальної власності.

Ми підтримуємо український народ в його боротьбі проти російської агресії

«Ми всі представляємо Сполучені Штати Америки, не Україну. Ми хочемо бути вашими партнерами, але як керувати своєю країною, залежить від вас. У вас світле майбутнє», – додав наприкінці Ліндсі Грем.

Інші сенатори долучилися до цих слів, запевнили, що Україна має двопартійну підтримку американського Сенату і це одне з тих питань, яке об'єднує демократів та республіканців у США.

Можете розраховувати на Сполучені Штати, ми зробимо все, щоб підтримати вас

«В американському Сенаті і серед американського народу існує потужна двопартійна підтримка України. Ми підтримуємо український народ в його боротьбі проти російської агресії. У вас дуже багато прихильників у світі, з огляду на боротьбу за вашу свободу і незалежність, світ уважно спостерігає за цим і він на вашому боці», – зазначив Бен Сес, сенатор США (Небраска).

«Ми хочемо того, що і всі українці – свободи, економічного процвітання і безпеки. Можете розраховувати на Сполучені Штати, ми зробимо все, щоб підтримати вас», – додав Вільям Тіммонс, член Палати представників США.