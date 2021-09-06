Росія має відповісти за політично мотивовані арешти – повірена у справах США після затримань у Криму

Росія та інші країни з аналогічними режимами мають відповідати за політично мотивовані арешти, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода після масових затримань в окупованому Росією Криму тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (повне інтерв’ю з американською дипломаткою дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода пізніше).

«Для нас такі дії Росії – не новина. Ми уважно відстежуємо те, як Росія арештовує людей з політичних причин у Криму і не лише. Ми регулярно це засуджуємо. Я вважаю, що нам важливо співпрацювати зі світовою спільнотою для того, щоб Росія та інші режими відповідали за політично мотивовані арешти. Ми регулярно працюємо в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з цією метою. Я вважаю, що необхідно також завжди привертати увагу міжнародних спостерігачів до таких неналежних та незаконних затримань», – вказала Крістіна Квін.

Посольство США в Україні 5 вересня засудило дії Росії в окупованому Криму, увечері того ж дня з заявою щодо подій на півострові виступив Державний департамент.

Російські силовики катували Нарімана Джеляла (Джелялова), повідомили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Як інформує Чубаров із посиланням на адвоката Джеляла, кримськотатарський діяч «із моменту затримання (4 вересня – ред.) і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, із мішком на голові, під сильним психологічним тиском».

Дані про катування Джеляла й інших затриманих підтвердила й Джеппар, посилаючись на свої джерела.

Вона нагадала, що всіх п’ятьох затриманих – Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

За її даними, проти Джеляла і двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

«Причетних» чомусь знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи». За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови – диверсантами-виконавцями злочину. За цими обвинуваченнями передбачається позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років», – повідомила Джеппар.

Вона звернула увагу, що, за твердженнями російської влади на півострові, пошкодження газопроводу, який подає газ до військової частини, сталося саме 23 серпня – в день інавгураційного саміту «Кримської платформи».

Раніше 5 вересня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав масові обшуки і затримання кримських татар в окупованому Криму 3–4 вересня «показовою помстою і розправою» після саміту «Кримської платформи».

А в Києві, біля посольства Росії в Україні, відбулася акція на підтримку затриманих у Криму кримських татар.