Серед затриманих біля будівлі ФСБ в Сімферополі – кримськотатарський активіст Заїр Смедлі

Серед затриманих біля будівлі ФСБ Росії в окупованому Сімферополі виявився кримськотатарський активіст Заїр Смедлі. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Затримання Смедлі підтвердив і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його даними, російські силовики також затримали активіста кримськотатарського національного руху Леммара Юнусова.

«В окупованому Росією Криму набитий протестуючими кримськими татарами поліцейський автобус плюс один автозак з затриманими від’їхав від вулиці Франка, де знаходиться «управління ФСБ РФ по Криму», – зазначив він.

У свою чергу, правозахисниця та активістка «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієва опублікувала у фейсбуці список затриманих кримських татар біля будівлі ФСБ Росії в Сімферополі. Він оновлюється.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, затриманих біля будівлі ФСБ Росії в Сімферополі кримських татар відвезли у Залізничний відділ поліції на вулиці Павленко. Він додав, що серед затриманих є люди похилого віку та жінки.

У Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму російські силовики 4 вересня затримали близько 40 осіб. Чубаров повідомив у фейсбуці, що затримані – кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.

За інформацією Чубарова, їх «насильно завантажили» в поліцейські автобуси.

У ФСБ інформацію про масові затримання у Сімферополі або обшуки 3-4 вересня в окупованому Криму офіційно не коментують.

У Міністерстві закордонних справ раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».