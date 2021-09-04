МЗС України засудило чергові обшуки в Криму і закликало Росію звільнити затриманих

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з «черговим рейдом незаконних обшуків і затримань» жителів різних районів окупованого Криму 3 та 4 вересня.

За даними МЗС, співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

«Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті «Кримської платформи» 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова. Росія як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова», – йдеться в заяві.

У МЗС закликали Росію негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

«Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи», – наголосили у МЗС.

Вранці 4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії в окупованому Криму.

Відповідні відомства Криму, підконтрольні Кремлю, ситуацію наразі не коментували.