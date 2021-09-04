Чубаров про нові затримання в Криму: «це помста за «Кримську платформу»

Нова хвиля обшуків і арештів кримських татар в анексованому Росією Криму 3-4 вересня, в тому числі затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, є помстою російської влади за організований Україною саміт «Кримської платформи», заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Тривожні повідомлення, які надходять із Криму, свідчать про фабрикацію російськими спецслужбами справ про нові «терористичні акти» і їхніх нібито «виконавців» кримських татар. Зрозуміло, що справжньою причиною останніх обшуків і затримань є помста російських окупантів за дії на міжнародному рівні з чинення тиску на Росію у зв’язку з її злочинами, що здійснюються проти України, в тому числі за окупацію Криму. Ми дійсно пов’язуємо нову хвилю репресій у Криму з самітом «Кримської платформи», який відбувся нещодавно», – сказав Чубаров.

На думку голови Меджлісу, після останніх затримань російська влада може розгорнути більш масштабну хвилю переслідувань кримських татар.

«Слід уважно відстежувати, які підозри будуть висунуті Наріману Джелялу. Зрозуміло, що російські окупанти в бажанні скомпрометувати самого Нарімана Джеляла, Меджліс кримськотатарського народу можуть зараз сфабрикувати якусь справу про «підривника». Ми дотепер не знаємо, де перебуває Ельдар Одаманов, якого заарештували вдень 3 вересня, і, судячи з усього, з нього протягом доби вибивають свідчення. Ми не знаємо, чи є ці арешти наслідком тих зізнань, які вибиваються тортурами з Ельдара Одаманова, або ж Наріману Джелялу будуть висунуті інші звинувачення, в тому числі звинувачення в діях, що несуть нібито загрозу територіальній цілісності Росії», – підкреслив Чубаров.

За останньою інформацією об’єднання «Кримська солідарність», російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п’ятьох осіб: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова.

Вранці 4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії в окупованому Криму.

Відповідні відомства Криму, підконтрольні Кремлю, ситуацію наразі не коментували.

Наріман Джелял – кримськотатарський політик, викладач, політолог і журналіст, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року і до заборони діяльності Меджлісу після анексії Криму Росією, керівник інформаційно-аналітичного підрозділу.